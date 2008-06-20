Київ не побачить гри збірної України у 2008 році

У 2008 році тільки Львів і Харків прийматимуть матчі збірної України з футболу.

20 серпня в контрольному поєдинку команда Олексія Михайличенка зіграє зі збірною Польщі на львівському стадіоні Україна. Там же пройде і поєдинок шостого вересня проти команди Білорусі.

А ось 11-го листопада збірну Хорватії наша національна команда прийме в Харкові.

Football.ua