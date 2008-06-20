Київ не побачить гри збірної України у 2008 році
16:43, 20 червня 2008Спорт
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Попереду - 3 матчі
У 2008 році тільки Львів і Харків прийматимуть матчі збірної України з футболу.
20 серпня в контрольному поєдинку команда Олексія Михайличенка зіграє зі збірною Польщі на львівському стадіоні Україна. Там же пройде і поєдинок шостого вересня проти команди Білорусі.
А ось 11-го листопада збірну Хорватії наша національна команда прийме в Харкові.
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