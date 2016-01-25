Adidas розриває спонсорський контракт з IAAF через допінг-скандал - ЗМІ

Про це повідомляє BBC.

Контракт, розрахований на 11 років, повинен був закінчитися в 2019 році, однак Adidas прийняв рішення завершити його на чотири роки раніше.

За даними BBC, причиною дострокового розірвання контракту став допінговий скандал за участю Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

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Розірвання контракту може принести IAAF багатомільйонні збитки. Adidas був найбільшим спонсором Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Ні Adidas, ні IAAF поки не прокоментували дану інформацію.

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