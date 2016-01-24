Блохін відмовився очолити збірну Ізраїлю через низьку зарплату

Причиною став величезний гонорар, запитаний Олегом Блохіним, повідомляє ізраїльський портал Курсор з посиланням на сайт ізраїльського спортивного каналу Sport5.

За даними сайту, глава національної футбольної федерації Офер Ейні відповів відмовою на вимогу Блохіна через економічне положення своєї організації – нинішній великий дефіцит коштів змусив його розпочати реалізацію програми фінансового оздоровлення.

Ім'я нового головного тренера ізраїльської збірної буде названо в кінці лютого. За даними Sport5, на даному етапі провідний кандидат – колишній головний тренер «Апоель» (Беєр-Шева) Еліша Леві.