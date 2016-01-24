Блохін відмовився очолити збірну Ізраїлю через низьку зарплату
18:01, 24 січня 2016Спорт
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Ізраїльська федерація футболу не змогла домовитися з українським фахівцем про призначення головним тренером збірної.
Блохін відмовив збірної Ізраїлю / УНІАН
Причиною став величезний гонорар, запитаний Олегом Блохіним, повідомляє ізраїльський портал Курсор з посиланням на сайт ізраїльського спортивного каналу Sport5.
За даними сайту, глава національної футбольної федерації Офер Ейні відповів відмовою на вимогу Блохіна через економічне положення своєї організації – нинішній великий дефіцит коштів змусив його розпочати реалізацію програми фінансового оздоровлення.
Ім'я нового головного тренера ізраїльської збірної буде названо в кінці лютого. За даними Sport5, на даному етапі провідний кандидат – колишній головний тренер «Апоель» (Беєр-Шева) Еліша Леві.
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