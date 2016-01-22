Лужний призначений головним тренером ФК "Карпати"

Водночас було представлено і весь тренерський штаб трьох професійних команд клубу, повідомляє прес-служба ФК "Карпати".

Володимир Безуб’як, як повідомлялося раніше, працюватиме з головною командою. Йому допомагатимуть Володимир Журавчак, Олександр Чижевський та Віталій Шпанюк. Андрій Тлумак очолив молодіжну команду «зелено-білих». Разом з ним працюватимуть Андрій Сапуга та Олег Венчак. Щодо юніорської команди, то нею опікуватиметься Роман Толочко разом з помічниками: Олегом Гарасом та Богданом Стронціцьким.

Олег Лужний провів блискучу футбольну кар’єру. Почавши свої виступи у луцькому «Торпедо» та СКА «Карпати», молодого захисника запросили до київського «Динамо», а потім і в збірну СРСР, за яку він встиг провести 8 матчів, але через травму був змушений пропустити чемпіонат світу 1990 року в Італії.

За київське «Динамо» Олег Лужний грав 10 років, був капітаном не лише клубу, але й збірної України, за яку провів 52 поєдинки. У складі «Динамо» захисник 7 разів вигравав золоті нагороди чемпіонату та 4 національні Кубки.

У 1999 році Олег Лужний вирушив до Англії, де виступав за лондонський «Арсенал», з яким став чемпіоном, а також за «Вулверхемптон». Футбольну кар’єру в якості гравця захисник завершив у латвійській «Венті». Водночас, у цій команді він уперше спробував себе в якості наставника, адже виконував роль граючого тренера.

Повернувшись до київського «Динамо» Олег Лужний двічі виконував обов’язки головного тренера, після відставок Йожефа Сабо та Валерія Газаєва. Перший повноцінний досвід тренер отримав в Сімферополі, коли очолив місцеву «Таврію».

"Тепер Олег Романович повернувся до рідного міста і зробить усе для того, аби львівські «Карпати» досягнули нових висот в Україні та Європі", - йдеться у повідомленні клубу.