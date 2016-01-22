Українські біатлоністи не потрапили в призери спринтерської гонки етапу Кубка світу

В Антерсельві (Італія) завершилася спринтерська гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де кращим з українських спортсменів став Сергій Семенов, який замкнув 20-ку найсильніших, повідомляє офіційний сайт IBU.

Українець ідеально відстріляв на вогневому рубежі в положенні лежачи, а ось у "стійці" одного разу промахнувся. Крім того, він був далеко не найшвидшим на дистанції. У підсумку, його відставання від переможця гонки склало 53,4 секунди.

Також по одному промаху допустили Олександр Жирний і Віталій Кільчицький, що зайняли, відповідно, 25-26 місця. Відставання Олександра склало 1 хвилина 08,1 секунди, а відставання Віталія - 1 хвилина 09 секунд.

Двох промахів на вогневих рубежах припустився Артем Прима, який посів підсумкове 32-е місце (+1:15.4). Також 2 промахи на рахунку Дмитра Пидручного, фінішував 44-м (+1:31.8).

Перемогу в гонці здобув Симон Шемпп з Німеччини, який здолав 10-кілометрову дистанцію за 23 хвилини 01,2 секунди. 2-е місце на рахунку Максима Цвєткова з Росії (відставання - 5,8 секунди), третє - Тарьє Бе з Норвегії (+10,8 секунди). Переможець і призери жодного разу не схибили при стрільбі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні українки не змогли потрапити в призери жіночої спринтерської гонки етапу КС. Змагання в Антерсельві триватимуть до неділі. Завтра пройдуть жіноча і чоловіча гонки переслідування, а післязавтра - естафети.