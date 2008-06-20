Майбутній тренер "Челсі" бере провину за нинішню поразку португальців

Тренер збірної Португалії Луіс Феліпе Сколарі взяв провину за поразку від команди Німеччини на Євро-2008 на себе, повідомляє офіційний сайт турніру.

"Головний винуватець того, що ми не потрапили до півфінал, я сам, оскільки це я відповідаю за формування складу і вибір тактики", - сказав бразильський фахівець після поразки від німців з рахунком 2:3.

На його думку, команда тактично хибно грала при розіграші суперником стандартних положень, після яких німці забили два з трьох своїх голів. "Нам довелося зіткнутися з надзвичайно класною командою, яка відмінно використовує стандартні положення, що і зіграло сьогодні вирішальну роль, - зазначив Сколарі. - Ми поступилися, тому що грали неправильно - при розіграші штрафних, кутових і в багатьох інших ситуаціях. Окремі футболісти нашої команди мали завдання грати персонально проти Баллака та інших гравців суперника. Коли справа доходила до "стандартів", з ними поряд виявлялися абсолютно інші футболісти, і німці здобули з цього максимум".

Тренер збірної Португалії, який після Євро-2008 завершує роботу з командою і йде в лондонський "Челсі", наголосив, що дуже розчарований поразкою в чвертьфіналі, оскільки його підопічні мали всі шанси набагато краще виступити на європейській першості.

У півфіналі Євро-2008 суперником команди Німеччини стане переможець матчу Хорватія - Туреччина, який буде зіграний у п`ятницю у Відні.