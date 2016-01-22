Тренер баскетбольної збірної Мурзін: головне завдання – вихід на Євробаскет з першого місця

Тренер національної збірної України з баскетболу Євген Мурзін поділився своїми думками з приводу жеребкування відбіркового циклу Євробаскету-2017, зазначивши, що команда має виходити до фінального турніру з 1-го місця в групі, повідмоляє прес-служба ФБУ.

"Україна грала зі Словенією вже раніше і програла (матч за 5-те місце на ЄвроБаскеті-2013, 63:69 – ред.). Тож можу сказати, що Словенія дійсно дуже сильний суперник", - зазначив Мурзін.

"З Болгарією, вже давно не грали, а про Косово наразі нічого сказати не можу, ця команда для нас нова. Наше найголовніше завдання – вийти з групи з першого місця", - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, в Мюнхені (Німеччина) відбулася процедура жеребкування відбіркового турніру Євробаскету-2017. за підсумками якого збірна України потрапила до Групи Е. Суперниками українців у відборі стануть команди Словенії, Болгарії та Косово.

Згідно з регламентом змагань, команди при жеребкуванні склали сім груп шість груп по чотири збірні і одну - три команди. Відбірковий турнір пройде з 31 серпня по 17 вересня. Переможці груп і чотири з семи команд з кращими показниками серед посіли 2-е місця, отримають путівки на чемпіонат Європи.