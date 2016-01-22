Бойко попрощався з "Дніпром" і подякував клубу та уболівальникам

Воротар збірної України Денис Бойко, який напередодні підписав контракт з турецьким "Бешикташем" зі Стамбулу звернувся до своїх колишніх партнерів по дніпропетровському "Дніпру", тренерському штабу, керівництву клубу та уболівальників в Instagram.

"Щиро і від усієї душі хочу подякувати всім без винятку людям, які мають хоч найменше відношення до клубу і місту!, - зазначив Бойко. - Незабутні фанати, тренери і партнери по команді з якими я кожен день проводив на футбольному полі, весь персонал клубу і його керівництво! А також простих людей які в цьому місті допомогли мені стати своїм! Все краще, що відбувається в моїй кар'єрі подарував мені "Дніпро" і зробив мене тим, ким я зараз є! Дніпропетровськ став мені рідним домом і мені дуже важко і сумно покидати його але таке футбольне життя! Спасибі за все Дніпряни!"

Як повідомляв УНІАН, Бойко прилетів до Стамбулу в середу, 20 січня, вдень. А пізно ввечері в середу ФК "Дніпро" офіційно підтвердив домовленість між двома клубами з приводу переходу гравця.

У четвер, 21 січня гравець підписав особистий контракт з "Бешикташем".

27-річний киянин Денис Бойко починав свою кар'єру в "Динамо", у складі якого провів 11 матчів. На правах оренди виступав в інших київських командах - ЦСКА і "Оболонь", а також "Кривбасі" з Кривого Рогу та "Дніпрі". Влітку 2014 року, після річної оренди в дніпропетровському клубі підписав з "Дніпром" повноцінний контракт.

Провів за команду два з половиною сезону - 66 матчів.

У нинішньому сезоні провів у складі «Дніпра» 22 матчі, в яких пропустив 23 голи і 8 матчів провів "на нуль".