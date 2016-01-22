"Волинь" позбавлена дванадцяти турнірних очок в таблиці ПЛ

Федерація футболу України сповістила Прем’єр-Лігу про набуття чинності двох рішень Дисциплінарного комітету ФІФА стосовно позбавлення ФК «Волинь» турнірних очок у Лізі Парі-Матч, повідомляє прес-служба УПЛ.

За невиконання кожного з рішень Дисциплінарного комітету ФІФА (від 3 лютого 2015 р. та 9 жовтня 2015 р.) головну команду клубу позбавлено шести очок (загалом дванадцять).

Відповідні зміни внесені до турнірної таблиці Ліги Парі-Матч 2015/16. Таким чином, нині луцька «Волинь» із 15-ма здобутими очками посідає у змаганнях дев’ятий рядок.

Раніше у команди, за підсумками осінньої части першості України, було 27 очок і вона посідала 4-е місце в таблиці.

У «Волини» був шанс уникнути втрати очок. Для цього лучанам потрібно було розрахуватися з усіма боргами. Проте, знайти фінанси для цього, скоріш за все, не вдалося.