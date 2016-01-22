Петряк і Коваленко названі кращими молодими футболістами України 2015 року

Найкращим футболістом України у категорії U-19 визнаний півзахисник «Шахтаря» і кандидат в національну збірну країни Віктор Коваленко, повідомляє Оргкомітет премії "Золотий талант України".

Уродженець Херсона з великою перевагою виграв фінальний етап премії, куди в цій віковій категорії вийшли 11 футболістів. Коваленко був згаданий у 121 анкеті з 134-х, причому у 89 випадках — під №1, зібравши 80,34% від максимальної кількості балів.

Це менше, ніж в 2014 році було у Валерія Лучкевича («Дніпро») — 88,79%, але більше, ніж у Едуарда Соболя («Шахтар») в 2013-му — 59,67%.

На цей раз Лучкевич під тиском конкурентів здав позиції і був включений лише в 97 анкет, у Олександра Зінченка — 79 влучень, Мар'яна Шведа — 50.

У свою чергу, кращим футболістом України 2015 року в категорії U-21 визнаний півзахисник «Зорі» і кандидат в національну збірну країни Іван Петряк.

Уродженець Сміли (Черкаська область) без варіантів виграв фінальний етап, куди в цій віковій категорії вийшли 14 молодих футболістів. У фіналі до розгляду були прийняті 134 анкети, в яких футбольні тренери, експерти та представники ЗМІ називали свої трійки кращих.

Петряк показав унікальний результат, зібравши 93,5% можливих очок – його назвали в 131 анкеті з 134, причому в 118 він фігурував під №1. Для порівняння: кращий футболіст 2013 року в категорії U-21 Іван Ордець набрав лише 53,96% очок, а кращий футболіст 2014 року в цій же категорії Руслан Малиновський – 62,09% очок.

Друге місце посів форвард «Говерли» і молодіжної збірної Дмитро Хльобас, для якого 2015 рік став першим серйозним виступом на рівні Прем'єр-ліги. Він 86 разів потрапив в анкету, з них 53 рази – під №2, що повністю відповідає підсумковій табелі про ранги.

Замкнув трійку призерів захисник «Карпат» та молодіжної збірної Денис Мірошниченко, якого 50 разів згадали наші респонденти у своїх анкетах.

Золотий талант України — загальнонаціональна премія для молодих українських футболістів. Переможці визначаються за підсумками календарного року в двох вікових категоріях – Under 21 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 21 року) і Under 19 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 19 років). Річний рейтинг формується на основі щомісячних опитувань тренерів, директорів спортивних шкіл, експертів, журналістів, уболівальників. В кінці року проводиться підсумкове голосування, до якого учасники приходять з бонусними балами (за успіхи в щомісячних опитуваннях).

У 2013-му році володарями премії стали Іван Ордець (до 21-го, "Іллічівець" Маріуполь) та Едуард Соболь (до 19-ти, "Шахтар" Донецьк). у 2014-му, відповідно, Руслан Малиновський ("Зоря" Луганськ) та Валерій Лучкевич ("Дніпро" Дніпропетровськ).