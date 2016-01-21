Бойко представлений в якості гравця "Бешикташа"
18:06, 21 січня 2016Спорт
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Український воротар провів спільну прес-конференцію з керівництвом клубу.
bjk.com.tr
Воротар збірної України Денис Бойко представлений в якості гравця турецької команди "Бешикшташ", повідомляється на офіційній клубній сторінці в Facebook.
Деталі угоди, як фінансові, так і тривалість контракту, не розголошуються.
У той же час, офіційний сайт УЄФА поширив інформацію про те, що українець підписав контракт з клубом зі Стамбула строком на 3 роки.
Також відомо, що сьогодні вранці гравець успішно пройшов медогляд у новій команді.
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Як повідомляв УНІАН, Бойко прилетів в Стамбул напередодні вдень. А пізно ввечері в середу ФК "Дніпро" офіційно підтвердив домовленість між двома клубами з приводу переходу гравця.
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