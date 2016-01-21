У Мінську відбудеться матч пам'яті гравця київського і мінського "Динамо" Валентина Белькевича

29 січня в мінському футбольному манежі відбудеться матч Пам'яті Валентина Белькевича, в якому візьмуть участь друзі передчасно пішовшого з життя футболіста, які в різний час виступали і працювали разом з Валентином в складі мінського і київського «Динамо», а також національної збірної Білорусі, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Мінськ).

У складі ветеранів київського «Динамо» очікується участь у матчі таких гравців: Юрій Дмитрулін, Олег Лужний, Юрій Максимов, Максим Шацьких, Олександр Алієв, Сергій Ребров, Юрій Калитвинцев, Олександр Радченко, Віталій Косовський, Сергій Федоров, Сергій Коновалов, Дмитро Михайленко, Віталій Рева, Тарас Луценко, Артем Яшкін. Тренерський штаб: Олексій Михайличенко, Володимир Мунтян.

У команді друзів Валентина Белькевича, які виступали з ним під прапорами мінського «Динамо» і національної збірної Білорусі, зіграють Геннадій Тумилович, Віталій Варивончик, Олександр Хацкевич, Сергій Гуренко, Андрій Лаврик, Сергій Штанюк, Олександр Кульчий, Радислав Орловський, Ерік Яхимович, Кирило Савостиков, Володимир і Михайло Маковські, Максим Ромащенко, Юрій Пудишев, Ігор Гуринович, Сергій Яскович, Андрій Островський, Олександр Лухвич, Валерій Величко.

Белькевич народився в Мінську і починав свою професійну футбольну кар'єру в місцевому "Динамо" (1991-1996). З 1996 по 2007 роки він виступав за київське "Динамо". У складі українського клубу ставав 7-разовим чемпіоном України (1997-2001, 2003, 2004), 6-разовим володарем Кубка України (1998-2000, 2003, 2005, 2006), був учасником півфіналу Ліги Чемпіонів сезону 1998/99.

У 2012-2014 роках тренував молодіжні та юнацькі команди ФК "Динамо" (Київ).

Белькевич помер в ніч на 1 серпня 2014 року на 42-му році життя у себе вдома в Києві. У нього відірвався тромб.