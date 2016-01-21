Українка Підгрушна увійшла у п'ятірку кращих в спринті етапу Кубка світу з біатлону

У Антерсельви (Італія) завершилася спринтерська гонка у жінок в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону, в якій кращою з українок стала Олена Підгрушна, що посіла 5-е місце, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації біатлону.

Українка без промахів відстріляла на першому вогневому рубежі в положенні лежачи і добре йшла по швидкості на дистанції. Але, в "стійці" одного разу промахнулася і пішла на штрафне коло. Це завадило їй боротися за перемогу або, як мінімум, призові місця. Відставання на фініші від переможниці склало 27,5 секунди.

У свою чергу, Юлія Джима фінішувала на 15-му місці (0 промахів, 50,7 секунди відставання), Валентина Семеренко на 21-м (1, +1 хвилина 05.7 секунди), а Ольга Абрамова, Ірина Варвінець та Наталія Бурдига не потрапили навіть в 30-ку найсильніших.

Переможницею гонки стала Ольга Подчуфарова з Росії, яка подолала дистанцію за 21 хвилину 01,9 секунди (0 промахів). Італійка Доротея Вієрер відстала на 8,0 секунди (1), а інша представниця Росії Катерина Юрлова на 22,1 секунди (0).

6-й етап КС продовжиться в п'ятницю чоловічим спринтом.

У вихідні також відбудуться чоловіча і жіноча гонки переслідування та естафети.