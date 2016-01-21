Чемпіонат України з футболу буде проходити в два етапи за участю 12 команд

В офісі ПРЕМ'ЄР-ЛІГИ відбулося чергове засідання Робочої групи з розробки формату змагань серед 12 команд, за результатами якої більшість клубів ПЛ підтримали схему проведення серед 12 команд двохетапного чемпіонату, повідомляє прес-служба УПЛ.

До складу Робочої групи увійшли представники всіх клубів ПЛ, співробітники ПЛ, представники телеканалів-трансляторів, а також члени Комітету з розвитку футболу ФФУ і співробітники ПФЛ.

Напередодні засідання Прем'єр-ліга направила сторонам три формату проекту, розрахованого на 12 команд, і навела приклади схожих схем проведення в європейських змаганнях.

Більшість клубів ПЛ підтримали схему проведення серед 12 команд двохетапного чемпіонату. За підсумками першого етапу (два кола) формуються дві групи по шість команд. Група 1 поведе боротьбу за нагороди турніру, а в Групі 2 визначаться команди, які покинуть змагання ПЛ.

У той же час клуби продовжують визначатися, яким чином залишати набрані очки після першого етапу, щодо схеми проведення Чемпіонату U-21, а також механізму ротації команд між Лігами.

На зустрічі було виголошено пропозицію телетрансляторів про створення з наступного сезону єдиного телевізійного пулу. Мовниками запропонована сума винагороди клубів у сезоні 2016/2017 рр. у розмірі 102 млн. грн. і можливий принцип розподілу даних коштів.

Наступне засідання Робочої групи заплановано на 5 лютого.