Колишній найкращий тенісист світу завершив кар'єру після звинувачення в участі в договірних матчах

Екс-перший номер світового рейтингу австралієць Ллейтон Хьюітт оголосив про завершення кар'єри після програшу іспанцеві Давиду Ферреру у матчі 2-го кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляється на офіційному сайті турніру.

Напередодні портал Showlegend.com опублікував список тенісистів, які підозрюються в участі в договірних матчах. У ньому, зокрема, значився і Хьюітт. Зазначалося, що 8 з 15 фігурантів списку приймають участь у Відкритому чемпіонаті Австралії-2016.

Матч Хьюїтта з Феррером завершився з рахунком 2:6, 4:6, 4:6.

Посіяному на турнірі під 8-м номером іспанцеві довелося неабияк попітніти, щоб здолати опонента. Матч тривав дві з половиною години.

"Я віддав всі сили. Як завжди, у мене не залишилося нічого в роздягальні. Це те, чим я можу пишатися протягом всієї моєї кар'єри. Я віддав всі 100 відсотків, - сказав Хьюітт. - Я люблю приїжджати сюди і змагатися. Це незабутньо, виходити і грати перед такими приголомшливими глядачами кожен раз, коли я граю тут на Rod Laver Arena. Ця арена, як другий дім для мене. І мені надзвичайно пощастило, що я мав можливість грати тут протягом 20 років поспіль".

Хьюітт протягом кар'єри виграв два турніри «Великого шолома» (Умблдон-2002 і Відкритий чемпіонат США-2001) та три десятки змагань серії Асоціації тенісистів-професіоналів.