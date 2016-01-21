Менеджер Ф'юрі: Дата другого бою Тайсона з Кличком ще не визначена

Дядько і тренер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі спростував інформацію британських ЗМІ про те, що матч-реванш його племінника з українцем Володимиром Кличком відбудеться 7 травня в Мюнхені, повідомляє Boxing News.

"Питання по даті поки відкрито, ми ним займаємося. Ми націлюємося на травень, але точної дати ще немає. Це може бути як 7 травня, так і 14, 21 або 28", - зазначив менеджер.

"Щодо місця проведення бою, то тут теж ще нічого не вирішено. На його проведення претендують багато країн, у тому числі і ОАЕ. Але якщо фінансова складова буде приблизно однаковою, то нам, звичайно, хотілося б провести цей бій в Британії", - сказав Пітер Ф'юрі в інтерв'ю телеканалу Sky Sports.

Як повідомляв УНІАН, перший поєдинок між боксерами завершився на користь Ф'юрі, який виграв за очками.