Бойко показав рівень медогляду у "Бешикташі" (фото)
13:33, 21 січня 2016Спорт
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Футболіст поділився жартівливою світлиною зі Стамбула.
fcdnipro.ua
Голкіпер збірної України Денис Бойко, який пройшов медогляд у турецькому "Бешикташі", виклав першу світлину зі Стамбулу у своєму Instagram, повідомляє Проспорт.
Футболіста показав, наскільки серйозне медобстеження, зробивши жартівливе селфі у дзеркалі.
Вчора "Дніпро" підтвердив перехід Бойко до "чорних орлів". Проте офіційно контракт із новим клубом Денис ще не підписав.
Бойко грав у "Дніпрі" з 2013 року. У складі дніпропетровської команди він став срібним та бронзовим призером чемпіонату України, а також фіналістом Ліги Європи.
Денис був претендентов на потрапляння до Команди роки УЄФА 2015 року.
instagram.com
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