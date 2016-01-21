Бойко показав рівень медогляду у "Бешикташі" (фото)

Голкіпер збірної України Денис Бойко, який пройшов медогляд у турецькому "Бешикташі", виклав першу світлину зі Стамбулу у своєму Instagram, повідомляє Проспорт.

Футболіста показав, наскільки серйозне медобстеження, зробивши жартівливе селфі у дзеркалі.

Вчора "Дніпро" підтвердив перехід Бойко до "чорних орлів". Проте офіційно контракт із новим клубом Денис ще не підписав.

Бойко грав у "Дніпрі" з 2013 року. У складі дніпропетровської команди він став срібним та бронзовим призером чемпіонату України, а також фіналістом Ліги Європи.

Денис був претендентов на потрапляння до Команди роки УЄФА 2015 року.