Призер Європейських ігор та ЧС з дзюдо Хаммо виступить на двох турнірах перед Іграми у Ріо

Один з претендентів на медалі Ігор у Ріо-2016 дзюдоїст Яків Хаммо в процесі підготовки до головного старту чотириріччя націлився насамперед на тренувальні збори. Разом з тренером Віталієм Дубровой вони вирішили, що від частих змагань перед Іграми краще утриматися, повідомляє Xsport.

- Зараз я повернувся зі збору, який проходив в Австрії, у місті Mittersill, - каже Хаммо. - Зібралися там практично всі топові спортсмени світу, не тільки наші. Боролися майже тиждень, кожен день були сутички. Найближче, що на мене очікує – це збір в Парижі. Там будуть боротися наші хлопці, я подивлюся на їх виступ і вже залишуся. Сам я поки на змагання не їду. Через тиждень після Франції поїду в Німеччину, в Дюссельдорф на Гран-прі, ось там вже і буду боротися. Це буде на початку лютого. Зараз на збір ми їдемо всі разом, всією збірною.

Говорячи про те, які старти чекають після Дюссельдорфа, спортсмен розповів: "Найближчим часом мене чекають переважно збори. Ми з тренером вирішили, що на змагання мені їздити поки не потрібно. Після виступу в Німеччині буде збір там же, а потім у Чехії і Японії. Потім вже, можливо, буду боротися в Мексиці на турнірі Masters, який Георгій Зантарая виграв минулого року".

Відповідаючи на питання, у зв'язку з чим було прийнято рішення проводити менше змагань, Хаммо відповів: "Так вирішили для того, щоб перед Олімпіадою «голод» з'явився. Вважаємо, що мені краще зараз більше навчитися чомусь новому, ніж брати участь у змаганнях і робити все те, що я роблю зазвичай".

А розповідаючи про особливості олімпійської кваліфікації зазначив: "В цьому році, Слава Богу, я набрав достатню кількість очок, зараз перебуваю на 3-му місці олімпійського рейтингу і потрапляю на Олімпіаду. Інші хлопці з України в моїй ваговій категорії за рейтингом теж потрапляють, але моя медаль з чемпіонату Європи та Чемпіонату світу гарантує мені поїздку на Олімпійські ігри".

21-річний боксер із Донецька Яків Хаммо в 2015-му році став другим у своїй категорії українським призером чемпіонату світу в Астані (бронзовим) і виграв бронзу Європейських Ігор у Баку (турнір дзюдоїстів на Європейських Іграх мав статус чемпіонату Європи).