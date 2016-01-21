"Шахтар" проведе ще два матчі в США

Донецький "Шахтар" після програшу у другому матчі Florida Cup бразильському "Корінтіанс" проведе ще два матчі на зборах в США, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

24 січня «гірники» зіграють з «Хеккеном» зі шведського Гетеборга, а 26 січня зустрінуться з представником Північноамериканської футбольної ліги «Форт-Лодердейл Страйкерс» з США.

У розкладі матчів «Шахтаря» можливі доповнення.

У ніч на четвер, 21 січня, гірники проводили в Орландо матч Florida Cup з бразильським "Корінтіансом", в якому програли з рахунком 2:3. Рахунок відкрив гравець бразильського клубу Даніло, після чого Тайсон забив гол й зрівняв рахунок. Але, долю матчу вирішили два точні удари Анхеля Ромеро в останні 10 хвилин першого тайму - 3:1. Після перерви Віктор Коваленко точним ударом скоротив розрив в рахунку, але більшого гірники добитися так і не зуміли.