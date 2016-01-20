"Дніпро" підтвердив перехід воротаря Бойко в "Бешикташ"

«Дніпро» і «Бешикташ» досягли домовленості щодо трансферу голкіпера Дениса Бойка — він продовжить кар'єру в турецькому клубі, повідомляє прес-служба ФК "Дніпро".

"Денис Бойко грав у «Дніпрі» з 2013 року. У складі нашої команди він став срібним і бронзовим призером чемпіонату України, а також фіналістом Ліги Європи. Дякуємо Дениса за яскраві матчі та незабутні емоції, подаровані вболівальникам нашої команди, і бажаємо успішного продовження кар'єри", - йдеться в повідомленні.

27-річний киянин Денис Бойко починав свою кар'єру в "Динамо", у складі якого провів 11 матчів. На правах оренди виступав в інших київських комнадах - ЦСКА і "Оболонь", а також "Кривбас" з Кривого Рогу та "Дніпрі". Влітку 2014 року, після річної оренди в дніпропетровському клубі і підписав з "Дніпром" повноцінний контракт.

Провів за команду два з половиною сезону - 66 матчів.

У нинішньому сезоні провів у складі «Дніпра» 22 матчі, в яких пропустив 23 голи і 8 матчів провів "на нуль".