На чемпіонаті Європи з шорт-треку виступлять 9 спортсменів збірної України

Оприлюднено склад збірної України з шорт-треку на чемпіонат Європи, який відбудеться в Сочі, повідомляє прес-служба Національного олімпійского комітету України.

На престижному старті Україну представлятимуть 9 спортсменів.

Наша команда завершила підготовку до чемпіонату й сьогодні вночі вирушає до міста-господаря змагань.

Склад збірної України виглядає наступним чином.

Чоловіки: Сергій Ліфіренко, Володимир Гандей, Олег Гандей, Артем Хмелівський, Олексій Кошеленко

Жінки: Марія Долгополова, Марія Узакова, Діана Михальчук, Юлія Кромидо.

Чемпіонат Європи з шорт-треку відбудеться в Сочі (Росія) з 22 по 24 січня.