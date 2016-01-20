На чемпіонаті Європи з шорт-треку виступлять 9 спортсменів збірної України
16:56, 20 січня 2016Спорт
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В команді 5 представників чоловічої збірної та 4 - жіночої.
noc-ukr.org
Оприлюднено склад збірної України з шорт-треку на чемпіонат Європи, який відбудеться в Сочі, повідомляє прес-служба Національного олімпійского комітету України.
На престижному старті Україну представлятимуть 9 спортсменів.
Наша команда завершила підготовку до чемпіонату й сьогодні вночі вирушає до міста-господаря змагань.
Склад збірної України виглядає наступним чином.
Чоловіки: Сергій Ліфіренко, Володимир Гандей, Олег Гандей, Артем Хмелівський, Олексій Кошеленко
Жінки: Марія Долгополова, Марія Узакова, Діана Михальчук, Юлія Кромидо.
Чемпіонат Європи з шорт-треку відбудеться в Сочі (Росія) з 22 по 24 січня.
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