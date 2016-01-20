"Металіст" проведе п'ять матчів на зборі в Туреччині

Під час першого навчально-тренувального збору в Туреччині підопічні Олександра Севідова проведуть п'ять контрольних поєдинків, повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

Суперниками харків'ян будуть:

- 29 січня "Адміра Ваккер" (Австрія)

- 1 лютого "Заглембе Любін" (Польща)

- 4 лютого "Дукла" (Чехія)

- 6 лютого "Домжале" (Словенія)

- 8 лютого "Вардар" (Македонія)

Перший тренувальний збір в Туреччині пройде в місті Сіде з 26 січня по 9 лютого.