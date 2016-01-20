"Металіст" проведе п'ять матчів на зборі в Туреччині
15:59, 20 січня 2016Спорт
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Визначився календар контрольних ігор харківської команди на першому зимовому міжсезонному зборі.
Гравці "Металіста" проведту п'ять матчів на зборі в Туреччині / metalist.ua
Під час першого навчально-тренувального збору в Туреччині підопічні Олександра Севідова проведуть п'ять контрольних поєдинків, повідомляє прес-служба ФК "Металіст".
Суперниками харків'ян будуть:
- 29 січня "Адміра Ваккер" (Австрія)
- 1 лютого "Заглембе Любін" (Польща)
- 4 лютого "Дукла" (Чехія)
- 6 лютого "Домжале" (Словенія)
- 8 лютого "Вардар" (Македонія)
Перший тренувальний збір в Туреччині пройде в місті Сіде з 26 січня по 9 лютого.
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