Рафаель Форстер і Пауліньо стали гравцями луганської "Зорі"

Новачком луганської «Зорі» сьогодні став бразильський лівий захисник Рафаель Форстер, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

Рафаель народився у Бразилії в місті Сан Хосе. Вихованець футбольного клубу «Інтернасьональ», кольори якого захищав з 2002-го по 2010-й рік. Екс-клубом гравця був клуб бразильської Серії А – «Гояс», в якому він дебютував у травні 2015-го року і був задіяний в 18-ти іграх.

Виступав за збірну Бразилії (U-17) за яку провів 38 матчів.

Контракт з гравцем розрахований на два роки.

Раніше стало відомо, що ще один бразильський гравець - нападник Пауло Віктор де Мензес Мело, відомий як Пауліньо, сьогодні також офіційно став гравцем луганської «Зорі».

Контракт з футболістом також розрахований на два роки.

Пауліньо є вихованцем одного з кращих клубів Бразилії – «Корінтіанса», за який виступав з 2001 по 2013-й рік у складі дитячої, юнацької, молодіжної та основної команди клубу. У 2012-му році грав у «Корінтіансі» (U-20) в Копа Лібертадорес-U20, що є аналогом європейської молодіжної Ліги Чемпіонів. В шести матчах забив два голи.

У 2013-му році дебютував в основному складі «Корінтіанса», провівши п'ять матчів в Серії А.

Права на гравця в свій час належали «Корінтіансу», але гравець встиг побувати в оренді в декількох клубах - «Америка», «Ріу-Клару», «Португезу Деспортос».