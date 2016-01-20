Вардан Ісраелян звільнений з посади президента клубу УПЛ "Сталь"

У Дніпродзержинську відбулися позачергові збори ГО ФК "Сталь" (Дніпродзержинськ), де перед присутніми виступив віце-президент ФК "Сталь" Богдан Наполов. Він розповів про те, що Вардан Ісраелян не виконує покладені на нього Статутом клубу обов'язки, йдеться в повідомленні прес-служби ФК "Сталь".

"Перш за все, Ісраелян так і не забезпечив фінансування клубу, через щопрацівникам ФК "Сталь" не виплачені кошти за листопад і грудень 2015 р., також у клубу є значні заборгованості по виплаті преміальних та інші борги. На контакт Ісраелян з представниками клубу не йде та усіляким чином перешкоджає вирішенню питань, пов'язаних з подальшим функціонуванням "Стали", - йдеться в повідомленні.

У світлі всього вищесказаного Богданом Наполовим за підсумками зборів було прийнято рішення про звільнення Вардана Ісраеляна з посади президента дніпродзержинського клубу і виключення з членів Клубу.

Крім того, постанова загальних зборів об'єднання громадян – громадської організації "Футбольний клуб "Сталь" (Дніпродзержинськ) зазначено: "Члени зборів вважали і сподівалися на конструктивний діалог з новим президентом клубу і на рішення з ним проблемних питань. Але такого діалогу не сталося. Тому загальні збори залишають в силі своє рішення від 29.12.2015 року про припинення діяльності Клубу".

Також доручено повідомити Федерацію футболу України, Прем'єр-лігу та УЄФА про те, що у громадській організації "Футбольний Клуб "Сталь" спадкоємці відсутні.

На даний момент "Сталь" займає 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ після 16 турів чемпіонату сезону 2015/16. На рахунку команди 4 перемоги при 4 нічиїх та 8 поразках - 16 очок.