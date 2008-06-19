Хіддінку мало вивести Росію в 1/4 фіналу Євро-2008

Головний тренер збірної Росії з футболу Гуус Хіддінк, команда якого вийшла в 1/4 фіналу Євро-2008, заявив, що йому недостатньо цього результату. Після перемоги над Швецією (2:0) у вирішальному для росіян матчі в групі D наставник відзначив, що наступна мета - перемогти в першому раунді плей-офф Голландію, повідомляє Лента.руз посиланням на ВВС News.

Матч Голландія - Росія відбудеться у суботу, 21 червня. Хіддінк вважає, що головна складність при підготовці команди до цієї гри полягає в тому, що у росіян є всього два дні на відновлення. Тренер нагадав, що голландці вийшли в 1/4 фіналу достроково і в останньому матчі групового турніру проти Румунії (17 червня) у них грали в основному резервісти.

Що стосується перемоги над Швецією, то, за словами Хіддінка, для команди, яка все ще перебуває на стадії формування, це велике досягнення. "Робота з російськими футболістами приносить мені велике задоволення. Молоді гравці вже багато чому навчилися", - сказав голландський фахівець.

Після перемоги над Швецією збірна Росії набрала шість очок, зайняла друге місце в групі D і стала останнім учасником 1/4 фіналу Євро-2008. Таким чином, у першому раунді плей-офф відбудуться матчі Португалія - Німеччина (19 червня), Хорватія - Туреччина (20 червня), Голландія - Росія (21 червня) і Іспанія - Італія (22 червня).