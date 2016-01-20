Ф'юрі назвав дату бою-реваншу з Кличком

Британський боксер Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю британській пресі заявив, що зустрінеться з Кличком-молодшим 7 травня, повідомляє Проспорт.

Офіційно дата ще не затверджена, проте, за словами Ф'юрі, Кличко погодився з такою пропозицією.

Як повідомляв УНІАН, перший поєдинок між боксерами завершився на користь Ф'юрі, який він виграв за очками.