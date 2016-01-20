Переможець бою Кличко - Ф`юрі буде змагатися за титул чемпіона WBA

Президент WBA Гильберто Мендоса оголосив про проведення турніру, переможець якого стане єдиним чемпіоном світу за версією WBA в суперважкій вазі, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Згідно з рішенням WBA, турнірна сітка виглядає наступним чином:

Пара 1: Тайсон Ф'юрі (суперчемпион WBA) — Володимир Кличко

Пара 2: Луїс Ортіс (тимчасовий чемпіон WBA) — Олександр Устінов (ім'я суперника поки офіційно не оголошено)

Пара 3: Руслан Чагаєв (регулярний чемпіон WBA) — Лукас Браун

Учасник без пари: Фрес Окендо

Далі переможці пар 1 і 2 зустрічаються між собою, а переможець пари 3 зустрічається з Фресом Окендо.

Останнім часом багато фахівців критикують WBA саме із-за наявності одразу кількох "чемпіонів". Цей турнір покликаний виправити ситуацію.