Переможець бою Кличко - Ф`юрі буде змагатися за титул чемпіона WBA
Стала відома схема, за якою буде визначений чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації.
Президент WBA Гильберто Мендоса оголосив про проведення турніру, переможець якого стане єдиним чемпіоном світу за версією WBA в суперважкій вазі, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Згідно з рішенням WBA, турнірна сітка виглядає наступним чином:
Пара 1: Тайсон Ф'юрі (суперчемпион WBA) — Володимир Кличко
Пара 2: Луїс Ортіс (тимчасовий чемпіон WBA) — Олександр Устінов (ім'я суперника поки офіційно не оголошено)
Пара 3: Руслан Чагаєв (регулярний чемпіон WBA) — Лукас Браун
Учасник без пари: Фрес Окендо
Далі переможці пар 1 і 2 зустрічаються між собою, а переможець пари 3 зустрічається з Фресом Окендо.
Останнім часом багато фахівців критикують WBA саме із-за наявності одразу кількох "чемпіонів". Цей турнір покликаний виправити ситуацію.