Українці замовили більше 38 тис. квитків на матчі Євро-2016

За інформацією УЄФА, всього було подано заявки на загальну кількість квитків - 60307, а 38601 квиток були замовлені, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У тому числі:

На матч Німеччина – Україна: 11223 квитки;

На матч Україна – Північна Ірландія: 9520 квитків;

На матч Україна – Польща: 12896 квитків;

На раунд 1/8 фіналу: 2898 квитків;

На чвертьфінал: 883 квитків;

На півфінал: 489 квитків;

На фінал: 692 квитки.

21706 квитків були замовлені в пакетах "Followmyteam" ("Слідуй за своєю командою"), у тому числі:

Груповий етап: 4737 пакетів;

Раунд 1/8 фіналу: 853 пакети;

Чвертьфінал: 413 пакетів;

Півфінал: 33 пакети;

Фінал: 260 пакетів.

У ФФУ звертають особливу увагу вболівальників, які залишили заявки на сайті УЄФА, на те, що на початку лютого буде проведено жеребкування. "У випадку, якщо Ваша заявка буде успішною, буде знято відповідну суму з кредитної картки, яку Ви вказали в заявці. Переконайтесь у достатній кількості коштів на картці та попередьте банк про проведення міжнародної транзакції. Якщо Ваша заявка успішна і квитки були оплачені, Ви отримаєте на свою електронну адресу лист-підтвердження. Цей лист Ви зможете згодом пред’явити в Посольстві Франції для отримання візи. УЄФА узгодило цю процедуру з Посольством", йдеться у заяві на сайті ФФУ.

Євро-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.