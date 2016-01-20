Бондаренко обіграла росіянку Кузнєцову на Australian Open, Долгополов програв Федереру

У Мельбурні відбулися матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу за участю українських спортсменок, у яких Катерина Бондаренко сенсаційно обіграла росіянку Світлану Кузнєцову, а Олександр Долгополов передбачувано поступився одному з лідерів світового тенісу швейцарцю Роджеру Федереру, повідомляє Великий теніс України.

Бондаренко здолала суперницю з рахунком 6:1, 7:5

Перший сет пройшов при повному домінуванні української тенісистки. Зробивши два брейка і не давши суперниці жодного шансу на своїй подачі, Бондаренко впевнено залишає перший сет за собою.

Друга партія проходить за сценарієм першої. Знову два брейка робить Катя і вже веде - 4:1. У цей момент росіянці вдалося повернути одну подачу і трохи скоротити відставання - 4:3. Тенісистки беруть по гейму на своїх подачах і Катерина виходить подавати на матч. Втім, десятий гейм українці відверто не вдався. Вона програла "під нуль" і рахунок став рівним - 5:5. Тим не менш, Бондаренко вже в наступному геймі взяла подачу Кузнєцової, а потім, з другої спроби завершила матч на свою користь - 7:5.

Це перша перемога Бондаренко в четвертому очному поєдинку проти Світлани Кузнєцової.

У свою чергу, Долгополов не зміг створити сенсацію в грі з Роджером Федерером і програв усі три партії - 3:6, 5:7, 1:6.

У четвер свій матч другого кола змагань також проведе Еліна Світоліна.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу проходить в Мельбурні з 18 по 31 січня.