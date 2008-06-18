Протоієрей, муфтій і рабин побажали успіху збірній Росії

Представники традиційних конфесій Росії побажали перемоги російській збірній у матчі зі шведами на груповому турнірі чемпіонату Європи з футболу. Перемога дасть змогу збірній Росії вийти до фінальної стадії ЧЄ-2008, а поразка чи нічия означатимуть для підопічних Гуса Хіддінка закінчення виступу на континентальній першості.

"Нашим футболістам треба зібрати волю в кулак і продемонструвати не тільки індивідуальну майстерність, а й уміння виявляти волю протягом всього матчу, а також злагодженість і розумність", - сказав в інтерв`ю РІА Новости заступник Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського патріархату протоієрей Всеволод Чаплін.

Він повідомив, що постарається подивитися матч, "якщо вистачить час у зв`язку з підготовкою до Архієрейського Собору".

Мусульманські релігійні діячі також вірять в перемогу російської збірної.

"Ми віримо в мужність і перемогу наших хлопців. Віримо, що національна збірна гідно проявить себе в сьогоднішньому матчі. Ми повинні вийти з групи до фінальної частини ЧЄ-2008", - сказав співголова Ради муфтіїв Росії і муфтій Татарстану Гусман Ісхаков. З ним згоден перший заступник голови Центрального духовного управління мусульман Альбір Крганов. "Хай наша багатонаціональна команда покаже сьогодні ввечері ту гру, яка дасть нам шанс продовжити боротьбу за медалі. Ми вболіватимемо за наших хлопців, ми віримо в збірну Росії", - сказав він.

Єврейська громада Росії також уважно стежитиме за сьогоднішнім матчем, повідомив представник головного рабина Росії Андрій Глоцер. "Багатьом релігійним євреям футбол дуже цікавий", - сказав він, побажавши російській команді перемогти "не тільки в сьогоднішньому матчі, а й у чемпіонаті в цілому". "Сьогоднішня перемога може принести громадянам Росії відчуття гордості за свою країну", - підсумував представник головного рабина Росії.