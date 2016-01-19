Відсторонений від футболу екс-президент ФІФА Блаттер продовжує отримувати зарплату
Фіксовану суму, без доплат і премій, чиновник буде отримувати до виборів нового президента міжнародної федерації.
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) продовжує платити зарплату президента Зеппу Блаттеру, який був відсторонений від футбольної діяльності на вісім років, повідомляє Reuters з посиланням на представника Комітету ФІФА з аудиту.
Блаттер, який був президентом ФІФА з 1998 року, буде отримувати зарплату до виборів нового президента організації - 26 лютого. Комітет ФІФА з аудиту нещодавно постановив, що може позбавити Блаттера бонусів, але, згідно з його контрактом, зобов'язаний платити усуненому з посади чиновнику належну йому заробітну плату.
"До виборів нового президента, призначених на 26 лютого, пан Блаттер залишається в статусі не діючого президента. І тому - згідно з його контрактом - має право на одержання винагороди", - сказав представник ФІФА Андреас Бантел.
Як повідомляв УНІАН, найбільший в історії корупційний скандал навколо ФІФА розпочався 27 травня 2015 року, коли в Швейцарії було затримано ряд високопоставлених керівників ФІФА. На даний момент у скандалі вже замішані 41 фізичних і юридичних осіб, у тому числі багато колишніх чиновників ФІФА, яким були пред'явлені звинувачення в скоєнні злочинів, пов'язаних з корупцією.
Незважаючи на скандал, Блаттер був переобраний президентом ФІФА на Конгресі організації 29 травня. Проте, вже через кілька днів, 2 червня оголосив про відставку зі свого поста.
21 грудня було оголошено про відсторонення Блаттера від футболу на 8 років. Через два дні, 23 грудня, він оголосив про те, що припиняє свою діяльність у світовому футболі. Також Блаттер заявляв про те, що останнім часом на нього чинився дуже великий психологічний тиск, а також про те, що його намагалися вбити