Відсторонений від футболу екс-президент ФІФА Блаттер продовжує отримувати зарплату

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) продовжує платити зарплату президента Зеппу Блаттеру, який був відсторонений від футбольної діяльності на вісім років, повідомляє Reuters з посиланням на представника Комітету ФІФА з аудиту.

Блаттер, який був президентом ФІФА з 1998 року, буде отримувати зарплату до виборів нового президента організації - 26 лютого. Комітет ФІФА з аудиту нещодавно постановив, що може позбавити Блаттера бонусів, але, згідно з його контрактом, зобов'язаний платити усуненому з посади чиновнику належну йому заробітну плату.

"До виборів нового президента, призначених на 26 лютого, пан Блаттер залишається в статусі не діючого президента. І тому - згідно з його контрактом - має право на одержання винагороди", - сказав представник ФІФА Андреас Бантел.

Як повідомляв УНІАН, найбільший в історії корупційний скандал навколо ФІФА розпочався 27 травня 2015 року, коли в Швейцарії було затримано ряд високопоставлених керівників ФІФА. На даний момент у скандалі вже замішані 41 фізичних і юридичних осіб, у тому числі багато колишніх чиновників ФІФА, яким були пред'явлені звинувачення в скоєнні злочинів, пов'язаних з корупцією.

Незважаючи на скандал, Блаттер був переобраний президентом ФІФА на Конгресі організації 29 травня. Проте, вже через кілька днів, 2 червня оголосив про відставку зі свого поста.

21 грудня було оголошено про відсторонення Блаттера від футболу на 8 років. Через два дні, 23 грудня, він оголосив про те, що припиняє свою діяльність у світовому футболі. Також Блаттер заявляв про те, що останнім часом на нього чинився дуже великий психологічний тиск, а також про те, що його намагалися вбити