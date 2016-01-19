Українець Ощипко підписав контракт з болгарським футбольним клубом "Ботєв"

Болагрский ФК "Ботєв" з Пловдіва підписав черговий контракт в зимове міжсезоння, повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з українським 30-річним захисником Ігорем Ощипко розрахована на 1 рік.

Гравець проходить з "жовто-чорними" всю підготовку в зимове міжсезоння.

Останнім часом Ощипко виступав у складі румунської "Зорі". До цього він грав за клуби "Штурм" (Грац, Австрія) і "Карпати" (Львів). У складі української команди він виступав під керівництвом болгарського спеціаліста Ніколая Костова - нинішнього тренера "Ботєва".

У нинішньому чемпіонаті Болгарії "Ботєв" йде у турнірній таблиці на 8-му місці з 10 команд-учасниць. Після 20 турів на рахунку команди 20 очок (5 перемог, 5 нічиїх при 10 поразках). Від лідера чемпіонату "Лудогореца" команда відстає на 18 балів, при цьому випереджає йдучих на 9-10 місцях "Пірін" (16 балів) та "Монтану" (14).

Чемпіонат Болгарії відновиться навесні. Кожна команда повинна провести за сезон по 36 матчів (турнір у чотири кола). Таким чином, у кожного колектива попереду ще 16 ігор.