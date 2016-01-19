Агент: "Маркевича кликав "Марсель", але тренер залишився в "Дніпрі"

Агент одного з провідних українських фахівців наставника "Дніпра" Мирона Маркевича Олег Смалийчук розповів про те, що влітку 2015-го року тренера запрошували на роботу до Франції, повідомляє Sport Arena.

«Минулого літа Мирон Богданович міг очолити Марсель, — каже Смалийчук. — Французи були дуже зацікавлені в його послугах і вже готувалися розпочати переговори щодо особистого контракту. Також був ряд варіантів з іспанськими клубами. Але тренер продовжив працювати за своїм контрактом в Дніпрі, і до літа навряд чи покине команду».

"Майбутнє? Про нього говорити поки рано. Ближче до літа я запропоную Мирону Богдановичу варіанти нових клубів, а рішення він вже прийме сам. Тим більше, влітку в контракті Маркевича зникає опція, згідно з якою за дострокове розірвання контракту в односторонньому порядку Дніпро має право на компенсацію. Самі розумієте, платити за тренерів великі неустойки клуби не люблять», - додав агент.