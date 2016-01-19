"Динамо" і "Шахтар" повинні будуть подати заявочні листи в УПЛ вже 1 лютого

У зв'язку з необхідністю учасникам європейських клубних змагань пройти спочатку заявку на національному рівні, першими нинішньої зими цю процедуру пройдуть ті, хто продовжує захищати честь України на міжнародній арені, повідомляє прес-служба УПЛ.

Таким чином, подати заявку вже 1 лютого необхідно буде клубам «Шахтар» Донецьк та «Динамо» Київ.

Решта 12 клубів будуть мати можливість внести зміни у заявочні списки в останній тиждень лютого – перед відновленням змагань ПЛ.

23 лютого (вівторок) це необхідно буде зробити клубам «Металург» Запоріжжя, «Говерла» Ужгород і «Чорноморець» Одеса; 24 лютого (середа) - «Металіст» Харків, «Олімпік» Донецьк та «Сталь» Дніпродзержинськ; 25 лютого (четвер) - «Карпати» Львів, «Олександрія» Олександрія та «Ворскла» Полтава; 26 лютого (п'ятниця) - «Волинь» Луцьк, «Дніпро» Дніпропетровськ і «Зоря» Луганськ.

Трансферне «вікно» в Україні закриється з настанням 1 березня 2016 р. (вівторок).

Згідно з календарем змагань УПЛ, чемпіонат поновиться матчами 17-го туру (базова дата - 5 березня).