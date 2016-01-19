Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

У Мельбурні відбулися матчі другого ігрового дня Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в рамках яких з трьох українських тенісисток перемогу здобула одна - Еліна Світоліна, , повідомляє Великий теніс України.

Українка обіграла Вікторію Дювал із США з рахунком 6:2, 6:3.

Українка "під нуль" виграла стартовий гейм і потім з потрійного брейк-поінта взяла подачу суперниці - 2:0. У затяжному третьому геймі Світоліна двічі могла забирати третє очко, але з четвертої спроби повернути брейк виграла гейм Дювал. Втім, українка відразу ж відновила перевагу в один брейк - 3:1. В подальшому, без особливої боротьби дівчата захищали свою подачу, поки у восьмому геймі українка знову виграла гейм суперниці, а разом з ним - і перший сет.

Початок другої партії проходив дуже нервово - чотири брейк-поінта для Дювал і шість разів рахунок "рівно" на подачі Світоліної. Втім, Еліна це випробування витримала - 1:0. Американка також не без проблем, але швидше взяла свій гейм (1:1). Черговий брейк-поінт суперниці відіграє українка і записує в свій актив друге очко в цьому сеті. У нервовій боротьбі проходили й більшість інших геймів. Але, лише у восьмому геймі Світоліна зробила брейк-поінт (5:3) і відразу ж вийшла подавати на перемогу в цьому матчі. Вона реалізувала подвійний матчбол і отримала путівку до другого кола.

Матч тривав 1 годину і 10 хвилин.

У другому колі суперницею Світоліної буде Наомі Осака з Японії, яка у першому матчі на турнірі переграла хорватку Донну Векіч - 6:3, 6:2.

В інших матчах дня Леся Цуренко у впертій боротьбі поступилася Варварі Лепченко (США) - 7:6 (5), 2:6, 3:6, а переможниця кваліфікаційних змагань Марина Заневська в не менш впертій боротьбі програла Ларі Арруабаррені (Іспанія) - 7:6(4), 3:6, 3:6.

Як повідомляв УНІАН, раніше свої перші матчі на Australian Open виграли Олександр Долгополов і Катерина Бондаренко. Таким чином, у друге коло турніру пробилися три представника України.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу проходить в Мельбурні з 18 по 31 січня.