Українці завоювали дві медалі на етапі Гран-прі зі стрибків у воду

На етапі Гран-прі зі стрибків у воду в іспанському Мадриді спортсмени збірної України завоювали дві нагороди - срібло та бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У синхронних стрибках з 10-метрової вишки Анна Красношлик з Владою Таценко посіли друге місце. «Срібний» результат українок - 272,67 бали. Перемогу здобув дует з Китаю (334,29), бронза - у спортсменів з Норвегії (241,11).

В свою чергу у чоловічих стрибках із 3-метрового трампліну з результатом 424,30 Олег Колодій здобув «бронзу». Перемогу здобув Константін Блаха з Австрії (438,65), срібло - у Хуана Бовеня з Китаю (424,60).

Етап Гран-прі зі стрибків у воду в Мадриді (15-17 січня) був першим з восьми запланованих у сезоні-2016. Наступні змагання відбудуться 29-31 січня в німецькому Ростоку.