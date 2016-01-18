"Карпати" очолив місцевий фахівець Володимир Беззуб’як

Новим керманичем основної команди львівських «Карпат» призначено 59-річного Володимира Беззуб’яка – вихованця львівської футбольної школи, колишнього півзахисника «зелено-білих» і тренера з багаторічним досвідом роботи, повідомляє прес-служба ФК "Карпати".

Команді нового наставника представив Почесний президент ФК «Карпати» Петро Димінський. До тренерського штабу також увійшли Олександр Чижевський, Володимир Журавчак та Віталій Шпанюк.

Таким чином, інформація ЗМІ про те, що основним претендентом на посаду головного тренера є інший вихованець львівського футболу, екс-гравець та тренер київського "Динамо" багаторазовий чемпіон і володар Кубка країни (СРСР та України) Олег Лужний, не підтвердилася.

Володимир Йосипович Беззуб’як народився 23-го березня 1957 року у Львові. Вихованець львівського футболу (тренери – Степан Нирко, Ярослав Канич). Амплуа – півзахисник. Закінчив Львівський державний інститут фізичної культури. Грав у командах «Карпати» (1980 – 1981 рр.), «Поділля» (Хмельницький) і «Автомобіліст» (Львів). За «зелено-білих» дебютував 17-го квітня 1980 року в матчі проти московського «Локомотива». Загалом у чемпіонатах СРСР за «Карпати» зіграв 5 матчів.

Працював викладачем кафедри футболу Львівського державного інституту фізичної культури, а також тренером-викладачем у Львівському училищі фізичної культури. Тренував команди «Галичина-Карпати» (Львів), «Карпати-2» (Львів). З літа 2004 року працював у тренерському штабі львівських «Карпат», двічі виводив команду до єврокубків.

До останнього часу Володимир Безуб’як був старшим тренером Академії футболу ФК «Карпати».