Збірну Італії залишили без трусів (фото)

Після перемоги над французами (2:0) і виходу в чвертьфінал італійці не тямилися від щастя. Подякувавши разом з головним тренером своїм уболівальникам, більшість футболістів поверталися в роздягальню буквально в спідньому - форма національної збірної полетіла на трибуни як сувеніри.

Визнаний кращим футболістом матчу проти французів півзахисник збірної Італії Даніеле Де Россі, який забив після рикошету другий м`яч у ворота Грегорі Купе, думками був вже у чвертьфіналі.

«Я радий перемозі, та й мені ще пощастило, - сказав Де Россі. - Ми опинилися у скрутному становищі, але зуміли мобілізуватися і пробитися в наступний раунд, хоча багато хто говорив, що це неможливо. Я ніколи не сумнівався в голландцях. Що стосується нашої гри, думається, навряд чи перемогу над збірною Франції можна вважати легкою, і це притому, що ми не вигравали у них впродовж 30 років».

Газета.ру

Фото АР і Reuters