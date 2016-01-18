"Шахтар" зіграв внічию з бразильським "Флуміненсе" в першому матчі Florida Cup

Донецький "Шахтар" провів перший матч у рамках Florida Cup – з бразильським «Флуміненсе», - з яким зіграв внічию 1:1, повідомляє прес-служба гірників.

У стартовому складі «Шахтаря» на поле вийшли Віктор Коваленко, Веллінгтон Нем і Факундо Феррейра. В цілому ж Мірча Луческу виставив на цю гру бойовий склад. У той час як наставник бразильського колективу Едуардо Баптиста свою головну зірку Роналдіньо залишив на лаві запасних.

Старт зустрічі проходив в помірному темпі. Загострювати гру суперники намагалися за рахунок довгих передач. В одному з епізодів після діагоналі Ракицького Ісмаїлі проник в штрафну «Флуміненсе» – Кавальєрі впорався з ударом «гірника». Бразильці відповіли схожою атакою, але пас на Дієго Соузу у штрафний майданчик не пройшов – надійно на своїй позиції зіграв Кучер. Однак по-справжньому небезпечні моменти стали виникати тільки ближче до кінця першого тайму. Спершу Рішарлісон стрімко вирвався на ударну позицію, але П`ятов парирував, а вже на 44-й хвилині донеччани були максимально близькі до того, щоб відкрити рахунок. Срна прострілив на дальню штангу, ось тільки Феррейра не зміг завдати акцентований удар, і Кавальєрі в падінні вибив м'яч з-під ніг Нема.

Після перерви уболівальникам також нудьгувати не довелося. Вже на 48-й хвилині Тейшейра віддав прицільну передачу в штрафну «Флуміненсе» – її замкнув Феррейра і вивів «помаранчево-чорних» вперед. Гості відповіли ударом Дієго Соузи метрів з двадцяти п'яти, але Каніболоцький впевнено взяв м'яч в руки. «Шахтар» територіальної переваги супернику не віддавав і за рахунок швидких передач регулярно підходив до штрафної опонента. «Флу» намагався відігратися за рахунок контратак. В одному з таких епізодів на 71-й хвилині вийшовший на заміну Роналдіньо ефектно бив після передачі Скарпи, але промахнувся. А за десять хвилин Феліпе Аморім втік від Матвієнко і адресував м'яч Магно Алвесу, який точно пробив повз Каніболоцького – 1:1. В кінці поєдинку «гірники» спробували організувати фінальний штурм, проте підопічним Мірчі Луческу не вистачило часу для того, щоб повернути собі перевагу.

У наступному матчі, в ніч на 21 січня, «Шахтар» зустрінеться з бразильським «Корінтіансом». Гра розпочнеться о 01:40 за київським часом.