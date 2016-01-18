ЗМІ: Гравці світового тенісу підозрюються в організації договірних матчів

Про це йдеться в матеріалі британської телерадіомовної корпорації ВВС, яка разом з медіа-компанією BuzzFeed News отримала документи про матеріали розслідування Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) розпочатого в 2007 році, передає Українська правда.

Повідомляється, що серед гравців, які потрапили під підозру, є учасники турніру "Великий шолом".

Як йдеться в матеріалі, в документах є свідчення діяльності гральних синдикатів в Росії і Сицилії (Італія), які, як вважає слідство, заробили сотні тисяч фунтів стерлінгів на ставках на договірних матчах. Три матчі відбулися в Уїмблдоні.

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Відзначається, що ще в 2008 році були названі імена 28 тенісистів, які брали участь у договірних матчах. Однак подальшого розслідування у цій справі не було.

У матеріалі йдеться, що ВВС і BuzzFeed News вирішили поки не розкривати імена тенісистів, так як їх провину не можна довести без доступу до їх телефонних розмов, комп'ютеру і банківських рахунків.

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Також наголошується, що Асоціація безпеки європейського спорту (ESSA), яка відстежує ставки для провідних букмекерів, помітила більше 50 підозрілих матчів в 2015 році. Організація заявила, що теніс викликає більше підозр, ніж будь-який інший вид спорту.