Порошенко привітав боксера Усика з днем народження

Про це президент повідомив у Twitter.

Порошенко побажав Усику успіхів і нових яскравих перемог.

Привітав з днем народження Олександра Усика. Не зупиняйся, чемпіоне! Звитяги, успіхів, нових яскравих перемог! pic.twitter.com/z1cU0c7mfK — Петро Порошенко (@poroshenko) January 17, 2016

Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що інтерконтинентальний боксер року за версією WBO український боксер Олександр Усик свій довгоочікуваний бій за звання чемпіона світу може провести у квітні або травні 2016-го року в США.