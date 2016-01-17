Порошенко привітав боксера Усика з днем народження

21:56, 17 січня 2016
Спорт
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Президент України Петро Порошенко привітав олімпійського чемпіона з боксу Олександра Усика з днем народження.

К2

Про це президент повідомив у Twitter.

Порошенко побажав Усику успіхів і нових яскравих перемог.

Усик народився 17 січня 1987 року в Сімферополі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що інтерконтинентальний боксер року за версією WBO український боксер Олександр Усик свій довгоочікуваний бій за звання чемпіона світу може провести у квітні або травні 2016-го року в США.

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