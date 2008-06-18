Після вильоту з Євро-2008 наставник французів збирається... одружитися

Незважаючи на поразку його команди в найважливішому і найпринциповішому матчі з Італією, яка призвела до вильоту французів з турніру на цій такій ранній стадії, головний тренер Ле Бле після матчу був настроєний дуже романтично.

На питання про своє майбутнє, з натяком на можливість після провалу на євро звільнення цього фахівця, Раймон Доменек відповів: "Мої найближчі плани полягають в тому, щоб одружитися".

56-річний наставник збірної зараз живе з відомою французькою спортивною журналісткою Естель Деніс.

"У житті є прекрасні речі. У складні моменти ви хочете сказати людям, що любите їх, ви хочете сказати те, що дійсно має значення".

Хоча тренера галлів зрозуміти можна. Матч пішов шкереберть для його команди від самого початку. Травма Рібері, пенальті і видалення Абідаля, пропущений гол... До честі тренера варто сказати, що він не кинув своїх хлопців у біді після цієї гри.

"Це була складна група. Ми показали свій талант і прагнення до результату, але обставини зіграли з нами злий жарт. Ми грали удесятьох протягом години, втратили Рібері після десяти хвилин гри, після півгодини у мене залишилася тільки одна можлива заміна. Це було дуже непросто, добитися результату при таких розкладах".

"Складно пережити більше негараздів, ніж ми пережили цього вечора", - сказав тренер, команда якого позбулася ще й двох ветеранів у вигляді Клода Макелеле і Ліліана Тюрама, які завершили свої виступи після ЧЄ на міжнародному рівні.

Але наставник не втрачає оптимізму, оскільки молоді хлопці, як Карім Бензема і Самір Насрі, на підході, і тепер вони одержать свій шанс.

"Ця команда має хороший потенціал з молодими гравцями, велика частина кар`єри яких ще попереду. Мені сподобався той характер, який вони показали сьогодні. Вони наше майбутнє", - закінчив Раймон Доменек все ж таки на мажорній ноті.

Football.ua