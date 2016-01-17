Українські біатлоністки виграли в естафеті на етапі Кубка світу

У Рупольдінгу (Німеччина) завершилася жіноча естафетна гонка в рамках 5-го етапу Кубка світу, в якому збірна України перемогла обійшовши на фініші збірну Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Результат переможниць - 1 година 16 хвилин 14,2 секунди.

Українки виступали у складі Ірина Варвінець, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.

Українки ідеально провели перші два етапи, як по швидкості, так і в стрільбі. Варвінець і Джима не використовували жодного додаткового патрона і забезпечили команді солідну перевагу.

Але, на третьому етапі Семеренко пройшла одне штрафне коло і з шести патронів закрила всі мішені в "стійці".

На заключному етапі Підгрушна змагалася з Лаурою Дальмайєр і виграла тактично у суперниці на останніх метрах дистанції у фінішному створі, перекривши суперниці дорогу і не давши шанс випередити себе. Перевага українок на фініші склало 1,2 секунди.

Третє місце з відставанням більш ніж в 40 секунд здобула команда Італії.