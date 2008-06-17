Євро-2008: закінчилися матчі в групі C

З однаковим рахунком

Закінчилися матчі третього туру чемпіонату Європи по футболу в групі C. Голландія - Румунія 2:0 (Хунтелаар 54, ван Персі, 87) Франція - Італія 0:2 (Пірло 25 пен., де Россі 62) До плей-офф виходять Голландія з абсолютним результатом, і Італія. Завтра відбудуться завершальні матчі в групі D: Греція (0 очок) - Іспанія (6 очок) і Росія (3 очки) - Швеція (3 очки).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter