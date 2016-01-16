Українські біатлоністки не потрапили в призери мас-старту етапу Кубка світу

У Рупольдінгу (Німеччина) завершилася жіноча гонка з загального старту в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій краща з українок Юлія Джима посіла 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

На чотирьох вогневих рубежах олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті допустила два промахи (по одному на третій і четвертій стрільбі) й відстала від переможниці на 53,6 секунди.

Ще одна представниця України Олена Підгрушна зайняла 15-е місце в цій гонці (2 промахи, 1 хвилина 47,6 секунди відставання), а Ольга Абрамова фінішувала 24-й (6, 3+1+1+1, +3:38.0).

Переможницею гонки стала Габріела Соукалова з Чехії, яка подолала дистанцію за 41 хвилину 13,2 секунди (0 промахів), слідом за нею фінішували німкені Франциска Хільдебранд (+13,9, 1) і Лаура Дальмайєр (+24,4, 2).

Етап КС в Рупольдінгу проходить з 13 по 17 січня.