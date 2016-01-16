Команду УПЛ "Сталь" очолив голландський тренер ван дер Меєр

Дніпродзержинська «Сталь» визначилася з новим головним тренером: ним став 48-річний голландський фахівець Ерік ван дер Меєр, який змінив на цій посаді попереднього наставника команди Володимира Мазяра, повідомляє "Футбол 1".

Контракт з голландським тренером підписаний на 1.5 роки з можливістю подальшої пролонгації, повідомив президент ФК «Сталь» (Дніпродзержинськ) Вардан Ісраелян.

– Новим головним тренером першої команди ФК «Сталь» (Дніпродзержинськ) став голландський фахівець Ерік ван дер Меєр, – каже Вардан Михайлович. – Ми зупинили свій вибір на цьому наставнику, тому що нам добре знайомі його футбольна філософія, його тренерські погляди і методика роботи. Ерік ван дер Меєр не з чуток знає український футбол. У свій час він працював у структурі донецького «Металурга»: був координатором юнацького і молодіжного напрямків в академії, очолював команду U-19. Він володіє належними знаннями та досвідом і розуміє, як має бути вибудувана вертикаль футбольного клубу, а також як вона повинна працювати в рамках єдиної ігрової і тренувальної концепції. Даний практичний досвід пана ван дер Меєра і став визначальним для нас при виборі нового головного тренера. В числі претендентів, яких ми розглядали з прицілом на цю посаду, не приховую, було кілька кандидатів, у тому числі, українських фахівців".

"Але на сьогоднішній день вибір зроблений. Найближчим часом буде затверджений тренерський штаб всіх команд нашого клубу. Дана інформація буде оприлюднена дещо пізніше", – резюмував Ісраелян.

Ерік ван дер Меєр народився 7 липня 1967 року в Утрехті.

Захищав кольори п'яти клубів: Утрехт (Голландія), «Камбуур» (Голландія), «Беєрсхот» (Бельгія), «Мурсія» (Іспанія), «Веендам» (Голландія).

Амплуа – захисник.

Тренерська кар'єра також налічує чимало клубів. Зокрема, він був головним тренером «Аль Ахлі» (Катар) і «Френз Юнайтед» (Малайзія), а також працював на різних посадах у структурах декількох голландських клубів.