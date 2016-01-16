Українка Заневська потрапила в основний турнір Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

У Мельбурні завершився матч третього заключного раунду кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в якому українка Марина Заневська перемогла Мішель Ларшер де Бріту з Португалії і вийшла в основний турнір.

Матч завершився з рахунком 6:3, 7:5.

Заневська вперше в кар'єрі зіграє в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії. Її першою суперницею в Мельбурні стане іспанка Лара Арруабаррена.

Як повідомляв УНІАН, завдяки високому рейтингу без попередніх змагань в основний турнір пробилися шість українських тенісистів - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу пройде у Мельбурні з 18 по 31 січня.