Федерація біатлону України спростувала політичний бойкот чемпіонату в Тюмені

Про це йдеться в коментарі Бринзака, опублікованому Федерацією біатлону України.

"Прочитав на багатьох російських сайтах інформацію про нібито мою заяву, що збірна команда України через боязнь політичних провокацій не буде приймати участь у чемпіонаті Європи, який буде проводитися в Тюмені. Хочу всім офіційно сказати, що це брехня і вигадки журналіста", - заявив Бринзак.

Він розповів, що до нього на стрільбищі в Рупольдінгу підійшов чоловік, який навіть не представився, і спитав, чи візьме участь українська команда в чемпіонаті Європи.

"Я відповів, що ні, про це я сказав ще місяць тому і головною причиною є те, що чемпіонат проводиться в незручні строки, а у нас головним завданням є підготовка до чемпіонату світу", - зазначив глава федерації.

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За його словами, він також відповів, що незручно добиратися зі зброєю до Тюмені через транспортні проблеми, і навів випадок, коли українська юнацька команда, за домовленістю з Союзом біатлоністів Росії у вересні їхала з Мінська в Остров для участі у першості Росії з літнього біатлону.

"Проїхавши на територію Росії, автобус з українськими номерами був зупинений поліцією і, забравши паспорти, нашим спортсменам оголосили повертатися назад, інакше не отримаємо паспорти. При цьому білоруські та прибалтійські спортсмени спокійно проїхали і взяли участь у цих змаганнях. Нашій команді після 400 км дороги довелося повертатися", - розповів він.

Бринзак наголосив, що "жодного разу не сказав ні про які політичні мотиви чи провокації".

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"Це все вигадки журналіста і це вже не перший раз. Цим вони хочуть викликати якийсь ажіотаж та інтерес до своєї незатребуваної "творчості". Ми надалі завжди з задоволенням будемо брати участь у різних змаганнях та навчально-тренувальних зборах на території Росії і найближчі плани - це участь у фіналі Кубка світу в Ханти-Мансійську в березні місяці", - анонсував він.

Голова федерації заявив про "дуже дружні стосунки" з російською командою і вболівальниками з Росії, які підтримують українську команду.

"Спорт поза політикою, бойкотувати ми нічого не збираємося і закликаємо всіх журналістів писати лише факти, а не свої припущення і домисли. Я пишу не в якості виправдання, а заради істини того, що відбувається", - підкреслив він.