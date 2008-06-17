Суперник Кличка - добрий і злий (фото)

Чемпіон IBF і WBO в суперважкій вазі Володимир Кличко після перегляду боїв свого наступного суперника Тоні Томпсона виділив сильні сторони американського суперважа, повідомляє офіційний сайт братів Кличків.

"У Тоні Томпсона надійний захист. У багатьох боях йому вдавалося за рахунок маневру і блоків уникати як одиночних ударів, так і серій. Крім того, я б відзначив незвичайно розвинену інтуїцію мого суперника. Томпсон часто передбачає дії супротивника і діє на випередження".

На думку молодшого Кличка, останні поєдинки Томпсона стали кращими в кар`єрі американського боксера.

"У червні 2006 року він одностайним рішенням суддів переміг доволі жорсткого Домініка Гуїнна, перегравши його за рахунок швидкості, техніки і захисту. Завдяки тим самим якостям Тоні переміг і Тімура Ібрагімова торік у лютому. Але, на мою думку, найяскравіша перемога Томпсона була над Луаном Краснічі", - підсумував Владимир.

Бій Кличко - Томпсон відбудеться 12 липня в Гамбурзі на "Color Line Arena".