Українські біатлоністи не поїдуть на чемпіонат Європи в російську Тюмень

Збірна України з біатлону не виступить на чемпіонаті Європи в Тюмені за політичними мотивами, повідомив порталу «Чемпіонат» президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

«Ми побоюємося політичних провокацій в Росії і не хочемо піддавати наших спортсменів різним загрозам, - зазначив Бринзак. - У серпні ми хотіли поїхати в Острів на міжнародні юнацькі змагання. Виїхали зі збору в Білорусі, а після перетину російського кордону нас зупинила поліція. Відібрали у всіх паспорта, довго тримали, а потім наказали забиратися. Дуже шкода, що політика втручається в спорт. Раніше ми з задоволенням їздили в Росію, але в цій ситуації це неприйнятно. До того ж термін проведення чемпіонату Європи - між американськими етапами Кубка світу і чемпіонатом світу - нам не дуже підходить».

Чемпіонат Європи з біатлону пройде в Тюмені з 24 по 28 лютого.